I Vigili del Fuoco hanno raggiunto e soccorso due ragazze disperse sul versante occidentale del comune di Cuglieri in prossimità delle cascate di Capo Nieddu, a seguito di una richiesta di soccorso ricevuta dalle stesse , poco prima che il loro telefono esaurisse la batteria.

I Vigili del Fuoco, grazie alla localizzazione del punto di chiamata , hanno prontamente delimitato il perimetro operativo e organizzato una battuta di ricerca strutturata , per coprire le zone compatibili col possibile percorso seguito dalle malcapitate.

Intorno alle 19, al buio e sotto una fitta pioggia, il felice epilogo, sono state individuate in prossimità di un nuraghe , soccorse e successivamente accompagnate alla loro automobile .

Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato il distaccamento Vigili del Fuoco di Cuglieri e i carabinieri della stazione locale.