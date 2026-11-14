Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulla grave vicenda dell’insegnante di musica del Sud Sardegna, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un’alunna dodicenne e chiamato a risarcire oltre 105mila euro per i danni arrecati all’amministrazione scolastica, di cui centomila per il pregiudizio alla sua immagine.

“Una decisione che richiama la responsabilità del pubblico dipendente, ma solleva soprattutto una questione più profonda: quanto può essere compromessa la sicurezza di uno studente quando l’autorità educativa viene utilizzata per esercitare un potere abusivo”, sottolinea il CNDDU.

“La gravità dell’accaduto non risiede soltanto nella natura dei reati commessi, ma nelle condizioni che hanno reso possibile la violenza. Il docente non era un estraneo alla vita della minore, bensì una figura alla quale venivano riconosciute competenza, autorevolezza e affidabilità. È proprio questo elemento a rendere particolarmente inquietante la vicenda: la relazione educativa, costruita su una disparità inevitabile di ruolo e responsabilità, è stata strumentalizzata fino a trasformarsi in una condizione di vulnerabilità per l’alunna. Non si tratta di una generica perdita di credibilità professionale, ma del sovvertimento della funzione stessa dell’insegnamento.

Il CNDDU ritiene che il dibattito non possa esaurirsi nella quantificazione del danno economico. La distinzione operata in sede contabile tra il pregiudizio all’immagine dell’amministrazione e quello derivante dall’alterazione del servizio pone un interrogativo che la comunità scolastica non dovrebbe eludere: fino a che punto è possibile considerare regolare una prestazione didattica quando il rapporto con un’alunna è stato gravemente compromesso da condotte abusive? La continuità delle lezioni e il normale andamento dell’attività scolastica possono assumere rilievo nella valutazione economica, ma non costituiscono parametri adeguati per misurare la qualità e la sicurezza della relazione educativa. Un insegnamento formalmente svolto non è necessariamente un insegnamento esercitato nel rispetto delle responsabilità che lo qualificano.

Sarebbe altrettanto improprio interpretare la vicenda come prova di responsabilità organizzative della scuola non accertate. Tuttavia, l’assenza di elementi che dimostrino specifiche omissioni non rende superflua una verifica dei meccanismi di prevenzione. Le attività didattiche individuali, comprese quelle musicali, presentano caratteristiche che meritano particolare attenzione: continuità del rapporto personale, possibilità di contatti al di fuori delle lezioni ordinarie e difficoltà, per uno studente molto giovane, di riconoscere e denunciare tempestivamente comportamenti manipolatori. Sono condizioni che richiedono garanzie organizzative precise, senza compromettere il valore pedagogico dell’insegnamento personalizzato”.

“Per questo il CNDDU”, conclude la nota, “sollecita il Ministero dell’Istruzione e del Merito a predisporre un protocollo nazionale specifico per la prevenzione degli abusi nelle relazioni educative individuali, che definisca modalità trasparenti di svolgimento delle attività, criteri di tracciabilità dei contatti professionali e procedure riservate di segnalazione, con tempi certi di presa in carico. La proposta dovrebbe comprendere una formazione obbligatoria, periodica e fondata sull’analisi di situazioni concrete, finalizzata a riconoscere i segnali di manipolazione e a distinguere le condotte professionalmente inappropriate da quelle che richiedono l’immediato coinvolgimento delle autorità competenti. Occorre inoltre prevedere una verifica indipendente dell’effettiva applicazione delle procedure, perché un documento formalmente adottato, ma privo di controlli, rischia di offrire soltanto una rassicurazione amministrativa”.

Il riconoscimento del danno reputazionale dell’istituzione, pur pienamente comprensibile nella sua autonomia giuridica, non deve spostare il centro dell’attenzione dalla persona che ha subito la violenza all’immagine dell’ente coinvolto. La tutela della reputazione scolastica non può diventare il criterio dominante con cui valutare le conseguenze di un abuso.

Il CNDDU chiede inoltre che, accanto alla definizione del protocollo nazionale, venga introdotto un sistema di monitoraggio periodico, affidato agli Uffici scolastici regionali, sull’efficacia delle procedure di ascolto e segnalazione, con restituzione pubblica di dati aggregati e anonimizzati relativi alle misure preventive adottate e alle criticità riscontrate. “Un simile strumento”, specifica il CNDDU, “consentirebbe di individuare le carenze ricorrenti, orientare la formazione e attribuire alle istituzioni responsabilità organizzative verificabili, senza esporre le persone coinvolte a ulteriori forme di vulnerabilità”.