Un primo confronto propedeutico ai prossimi accordi, un tavolo esplorativo per confermare la volontà di remare tutti nella stessa direzione e garantire un canone abitativo che tenga conto dell’aumento del prezzo della vita ma, paradossalmente per lo stesso motivo, resti nei limiti che consentano alle famiglie di far quadrare il proprio bilancio. Una mano d’aiuto in tal senso arriverà dal nuovo accordo tra le organizzazioni sindacali per gli affitti a canone agevolato, e il Comune è pronto a dare il suo contributo in termini di divulgazione e promozione.

Alla presenza del Sindaco Graziano Milia e dei rappresentanti del Settore Politiche sociali, presso l’Ex Convento dei Cappuccini si è svolto stamattina l’incontro con le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari (SUNIA, APCI Federproprietà, CONFEDILIZIA, UNIONCASA, ASPPI) in vista della stipula e della sottoscrizione, tra le diverse associazioni, del Nuovo Accordo Territoriale Locazioni Abitative Agevolate per la città di Quartu sant’Elena, prevista per gennaio 2027.

L’Amministrazione comunale, che segue con particolare interesse e anche preoccupazione il crescente fenomeno dell’emergenza abitativa, ha confermato la propria intenzione di supportare i lavori delle OO.SS. mediante azioni mirate di divulgazione del Nuovo Accordo Territoriale che sarà sottoscritto a breve.

L’intento delle associazioni, ampiamente condiviso dal Sindaco, è quello di invertire l’attuale tendenza di destinare gli immobili liberi/sfitti alle locazioni brevi per il mercato turistico, puntando invece a incentivare le locazioni di lungo periodo, dando finalmente una concreta speranza alle numerose famiglie della città che non riescono ad accedere al mercato degli affitti per la crescente indisponibilità di immobili. Con tali presupposti, la locazione a canone concordato è indubbiamente una strada interessante da percorrere.

“La convocazione dell’incontro è importante per ragionare insieme sull’emergenza abitativa che non interessa solo la nostra città o la nostra Isola ma è un fenomeno generalizzato – ha dichiarato il Sindaco Graziano Milia -. L’Amministrazione comunale da parte sua intende continuare a investire sui servizi, a partire da strade e marciapiedi. E saremo inoltre in prima linea riguardo la promozione del nuovo accordo, non solo tramite i canali tematici ma anche con appuntamenti mirati e materiale pubblicitario”.

L’incontro di ieri ha quindi posto le basi per un prossimo appuntamento, programmato per il mese di gennaio. A seguito della sottoscrizione si potrà infatti procedere con gli interventi di divulgazione del Nuovo Accordo Territoriale, anche con incontri mirati con la cittadinanza e con la realizzazione di una brochure illustrativa. Tali attività verranno comunque realizzate in strettissima collaborazione con le OO.SS. firmatarie.