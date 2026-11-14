La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta con criticità ordinaria. Si invitano le cittadine e i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari

Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico dalle 21 di sabato 14 novembre alle 9 di domenica 15 novembre 2026