Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico dalle 21 di sabato 14 novembre alle 9 di domenica 15 novembre 2026
Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta per rischio idrogeologico per temporali con criticità ordinaria (codice giallo) in vigore dalle ore 21 di oggi, sabato 14 novembre 2026, sino alle ore 9 di domenica 15 novembre.
Per lo stesso arco temporale, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.
Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.
L’Amministrazione ribadisce l’invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.
In caso di necessità di informazioni contattare:
il Servizio Protezione civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio);
il Centro radio Polizia Locale di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).