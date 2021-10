Sestu, in casa un fucile illegale e droga: arrestato un uomo di 49 anni, denunciato il figlio.

Ieri sera presso un’abitazione privata di Sestu, i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo un uomo di 49 anni del luogo, noto alle forze dell’ordine. Denunciato il figlio di 21 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, acquisita la segnalazione da una fonte confidenziale di una presunta attività di spaccio posta in essere dal giovane, hanno organizzato un servizio dedicato in uniforme, effettuando una perquisizione domiciliare e veicolare che ha permesso di sequestrare in totale 56 gr di marijuana, il relativo materiale per il confezionamento e una carabina calibro 22 – con annesso munizionamento – illegalmente detenuti dal padre. I militari alla ricerca della droga del figlio hanno trovato anche il fucile illegittimo del padre. Mentre i militari ispezionavano la camera del figlio infatti, il padre si è allontanato e si è diretto in giardino con una custodia nera con lo scopo evidentemente di nascondere il contenuto. All’interno era infatti custodito il fucile, acquistato in Spagna, spedito con un corriere e mai denunciato all’autorità. L’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna dall’autorità giudiziaria.