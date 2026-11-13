Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Il personale delle volanti del Commissariato di Macomer, durante un servizio di controllo del territorio sulla SS 131 Carlo Felice, disposto dal Questore di Nuoro, anche alla luce delle novità normative introdotte nel codice della strada, ha fermato e controllato un autoarticolato condotto da un camionista nuorese. Fin dai primi momenti l’uomo appariva eccessivamente agitato e pertanto, a seguito dell’accertamento documentale, gli operatori della volante decidevano di effettuare un controllo più approfondito e rinvenivano all’interno della cabina, occultatati dietro a delle sacche, 3 borsoni per la spesa con all’interno oltre 50 panetti di cocaina dal peso complessivo di 58 kg.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e portato presso il carcere di Oristano in attesa della convalida.

Un record per la Polizia di Stato in Sardegna in quanto l’ingente sequestro avrebbe fruttato al mercato circa 5 milioni di euro. Sono in corso gli approfondimenti investigativi del caso per capire provenienza e destinatari dello stupefacente.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.