Emergenza straordinaria negli Stati Uniti. Per ordine di sicurezza emesso dalla Federal Aviation Administration il traffico aereo è stato bloccato fino a nuovo ordine, situazione che si è verificata una sola volta da quel drammatico 11 settembre 2001.

Sembrerebbe che la decisione sia legata ad un guasto dell’attrezzatura Faa e a problemi di comunicazione che hanno coinvolto i 22 centri che controllano il traffico aereo.

La Federal Aviation Administration ha inoltre precisato che “i voli internazionali in arrivo saranno gestiti caso per caso”.

Stando a stanti riferito dalla Cnn, non si tratterebbe di un attacco hacker e sono in corso le indagini per capire l’origine del problema.