Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 14 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di bassa pressione che determinerà tempo variabile e instabile con nubi sparse e possibili piovaschi. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali e occidentali in rotazione a meridionali e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con nubi sparse e possibili piovaschi. Sono previste deboli piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà tempo variabile con nubi sparse e possibili piovaschi. Sono previste deboli piogge.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Si prevede allerta meteo per piogge e vento.

A Oristano farà tempo variabile con nubi sparse e possibili piovaschi. Sono previste deboli piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà tempo variabile con nubi sparse. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 12°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Si prevede allerta meteo per piogge e vento.

Ci aspetta dunque un sabato variabile, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Allerta meteo per piogge e vento nelle aree occidentali e settentrionali della Sardegna.

Curiosità: In Sardegna, per prevenire l’influenza, si bruciavano ginepro, rosmarino ed eucalipto per purificare l’aria di casa, e si usavano brodi caldi, aglio, cipolla e suffumigi al limone.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba