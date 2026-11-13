Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 14 novembre.
Tutta l’isola sarà interessata da un campo di bassa pressione che determinerà tempo variabile e instabile con nubi sparse e possibili piovaschi. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali e occidentali in rotazione a meridionali e il mare da poco mosso a mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà tempo variabile con nubi sparse e possibili piovaschi. Sono previste deboli piogge.
La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari farà tempo variabile con nubi sparse e possibili piovaschi. Sono previste deboli piogge.
La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.
Si prevede allerta meteo per piogge e vento.
A Oristano farà tempo variabile con nubi sparse e possibili piovaschi. Sono previste deboli piogge.
La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 15°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud.
Il mare sarà poco mosso.
A Nuoro farà tempo variabile con nubi sparse. Non sono previste piogge significative.
La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 12°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Si prevede allerta meteo per piogge e vento.
Ci aspetta dunque un sabato variabile, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Allerta meteo per piogge e vento nelle aree occidentali e settentrionali della Sardegna.
Curiosità: In Sardegna, per prevenire l’influenza, si bruciavano ginepro, rosmarino ed eucalipto per purificare l’aria di casa, e si usavano brodi caldi, aglio, cipolla e suffumigi al limone.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba