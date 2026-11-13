Una donna è stata investita in serata sulle strisce pedonali in via Piero della Francesca, davanti al centro commerciale I Mulini, a Su Planu. L’incidente è avvenuto alle 18.30: sul posto, dove si è formato un capannello di gente e il traffico ha subito rallentamenti, la polizia per i rilievi che ha chiamato il 118. La donna era cosciente, è stata sistemata con un supporto sotto la testa ma non fatta alzare, in attesa degli accertamenti medici. Quando è stata investita era appena uscita dal supermercato con la spesa: via Piero della Francesca è una strada pericolosissima, larga e dritta, dove gli automobilisti sfrecciano senza curarsi del continuo viavai di persone, soprattutto anziani, che frequentano il centro commerciale.