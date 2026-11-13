Follia sulla Strada Statale 729 in direzione Olbia, dove una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Tempio Pausania, ha intercettato un automobilista che viaggiava alla folle velocità di 234 km/h.

Gli operatori, impegnati in una postazione di rilevamento mediante apparecchiatura Telelaser TruCam, hanno rilevato l’autovettura a oltre settecento metri di distanza mentre procedeva a una velocità più che doppia rispetto al limite consentito su quel tratto extraurbano.

A causa dell’elevatissima velocità di crociera, le fasi di intimazione dell’alt e di arresto in sicurezza del veicolo hanno richiesto particolare attenzione da parte degli agenti: il conducente, pur azionando bruscamente i freni, non è riuscito a fermarsi in corrispondenza della piazzola di sosta indicata, arrestando la marcia solo poco più avanti.

Alla guida del veicolo è stato identificato un uomo di 42 anni residente in Gallura, nei confronti del quale è scattato l’immediato ritiro della patente di guida – con conseguente sospensione fino a 12 mesi – oltre a una pesante sanzione amministrativa fino a 2.000 euro e alla decurtazione di 10 punti, come previsto dall’articolo 142, comma 9-bis, del Codice della Strada per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h.