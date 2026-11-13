Una storia drammatica che ora ha il suo lieto fine, atteso per 13 lunghissimi anni. È finalmente libera Monica Busetto, detenuta nel carcere di Montorio Veronese con l’accusa di aver ucciso a Mestre la sua vicina di casa, l’87enne Lidia Taffi Pamio, il 20 dicembre del 2011.

Ieri la corte d’appello di Trento ha accolto la tesi dei legali della 64enne, gli avvocati Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, dichiarando la donna del tutto estranea alla contestazione di omicidio ed è stata disposta la scarcerazione immediata.

Una storia incredibile quella di Monica, arrestata per l’omicidio nel 2013 ma nel 2015 un’altra donna- fermata per un altro delitto, confessò anche quello della povera signora di Mestre. ma purtroppo l’incubo per Monica continua perché viene comunque coinvolta nel delitto dall’altra donna e la Cassazione conferma il suo coinvolgimento. La 64enne torna quindi in carcere. Una delle prove che hanno portato a questa decisione il dna della vittima su una collanina ritrovata in casa della Busetto, che poi però si è rivelata essere diversa da quella indossata dalla vittima. Scoperta a cui contribuì un’inchiesta della trasmissione Le Iene.

“Abbiamo sempre avuto fiducia, ma dobbiamo dire a Monica ‘scusa del ritardo’ perché tutto questo poteva e doveva succedere prima, non dopo 14 anni”, il commento dei legali di Monica.