Tenta di rubare una moto in piazza del Carmine, ma viene sorpreso e bloccato dagli agenti della Squadra volante. Un 21enne di origini straniere è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cagliari con l’accusa di tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto nella notte di mercoledì, dopo la segnalazione alla Sala operativa di un uomo intento a rubare un motociclo.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sorpreso il giovane mentre cercava di allontanarsi spingendo il mezzo. Durante il tentativo di bloccarlo, il 21enne avrebbe opposto resistenza. La moto presentava diversi danni, tra cui la manomissione del blocco della forcella e del sistema di fissaggio del manubrio, oltre a danneggiamenti alla sella. Il veicolo è stato restituito al proprietario.

Il gip ha convalidato l’arresto e concesso il nulla osta all’espulsione del giovane.