Grande successo per la settima edizione del “Meeting Turistico per Auto e Moto d’Epoca Archeologia, Mare e Miniere”, dedicato alla memoria di Piero Corda.

L’evento è stato organizzato dal “Vanguard Group Carbonia” ed ha visto la partecipazione di numerosi club dedicati alle auto e moto d’epoca, provenienti da numerose località dell’isola.

Sono stati moltissimi, altresì, gli appassionati delle due e quattro ruote storiche che hanno partecipato all’evento spontaneamente, esponendo i propri mezzi accanto a quelli proposti dai Club.

Sin dalle primissime ore del mattino, gli auto e motoveicoli hanno raggiunto il complesso della Miniera Rosas di Narcao e si sono schierati in modo ordinato negli spazi previsti dagli organizzatori.

A partire dalle ore 9.00, sono iniziate le iscrizioni degli equipaggi e, per tutta la mattinata, l’intrattenimento curato da “Angel Eventi di Davide Musu”, ha accompagnato lo svolgimento della manifestazione.

La Miniera di Rosas, situata a Narcao nel cuore del Sulcis, è un autentico gioiello dell’archeologia industriale della Sardegna.

I visitatori hanno potuto così ammirare le tantissime moto schierate dal “Vanguard Group Carbonia” e dagli altri Club dedicati alle due ruote, per la gioia degli affezionatissimi appassionati e non solo; allo stesso tempo, il pubblico ha potuto ammirare le bellissime autovetture storiche, tra cui alcuni gioielli che hanno fatto la storia dell’automobilismo storico italiano ed internazionale.

Tutti i partecipanti hanno potuto osservare la bellezza del complesso minerario Rosas di Narcao ed effettuare la visita al “Museo Storico e Mineralogico”, che ha consentito di compiere un affascinante viaggio nella geologia e nella storia mineraria della Sardegna, attraverso l’osservazione di una ricca varietà di minerali e reperti provenienti dalle miniere locali, con esposizioni che raccontano l’evoluzione delle tecniche estrattive e l’importanza del settore minerario per il territorio.

E’ stato possibile, altresì, compiere la visita guidata alla “Laveria”, che costituiva il cuore pulsante delle operazioni minerarie, il luogo in cui il minerale estratto veniva frantumato, lavato e preparato per la spedizione. Fu realizzata nel 1882 e ampliata nel corso degli anni: presenta una struttura imponente, con muri in scisto, pilastri in ghisa e coperture in legno e lamiera ondulata. Un importante restauro ha consentito di ripristinare i macchinari originali al loro stato funzionante, in modo tale da offrire ai visitatori una visione concreta e realistica del processo di lavorazione del minerale.

La mattinata è trascorsa in un’atmosfera di grande partecipazione e cordialità, sotto l’attenta direzione di Pietro Loddo e di tutti i componenti del “Vanguard Group Carbonia”, che hanno consentito ai partecipanti ed al pubblico intervenuto all’evento, di fruire della manifestazione nella maniera più ottimale possibile.

Nella tarda mattinata, è partito il “Tour lungo le strade sulcitane”, gestito in modo impeccabile dal “Vanguard Group Carbonia”, che ha visto il corteo degli auto e motoveicoli attraversare luoghi suggestivi con panorami mozzafiato, per raggiungere poi la costa ed attraversare la bellissima S.Antioco; l’entusiasmo dei residenti e dei numerosi turisti ha accompagnato l’incedere del gruppo con sorrisi, applausi e gli immancabili scatti fotografici.

Intorno alle 13.30, gli equipaggi hanno raggiunto l’area del bellissimo “Agriturismo Agrifoglio” e, dopo aver posizionato i loro mezzi negli spazi dedicati, hanno potuto gustare l’aperitivo in un clima di grande amicizia e partecipazione.

Il gustoso pranzo conviviale ha fatto da preludio alle premiazioni per i Club partecipanti e per le auto e moto selezionate dagli organizzatori.

Il grande successo e l’altissimo gradimento raggiunto dalla settima edizione del “Meeting Turistico per Auto e Moto d’Epoca Archeologia, Mare e Miniere”, dedicato alla memoria di Piero Corda, ha confermato, ancora una volta, che l’evento continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di tutta la Sardegna.

Si ringrazia la modella Iulia.