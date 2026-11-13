Ancora roditori al centro della violenza e delle polemiche: grosso ratto infilzato e messo in mostra in mezzo alla strada, a Quartu Sant’Elena, in via Piemonte, per alcuni giorni la preda è stata lasciata appesa alla portata di adulti e bambini.

La caccia senza esclusioni di colpi continua: dopo il maxi topo ucciso a bastonate davanti agli studenti nel corridoio del Martini a Monserrato, un altro è stato acchiappato, infilzato e appeso nel palo della luce.

In tanti lo hanno visto, compresi dei bimbi durante il cammino verso la scuola: “Se l’è trovato davanti alla faccia e si è spaventato moltissimo. Chi ha compiuto questo gesto vile è palesemente una persona disturbata da cui starei sicuramente alla larga” spiega una mamma.

A rimuovere il roditore ci ha pensato una donna: “Vorrei fare i complimenti al genio che ha fatto questa cosa”.

La questione igienico-sanitario è indubbia: nessuno nega che il pericolo di malattie sia collegato alla presenza massiccia dei topi che, da tempo, si sono moltiplicati a vista d’occhio sia a Cagliari che in tutto l’hinterland. Viene contestato il modo di debellare gli animali indesiderati, infierendo con sadismo, con violenza gratuita anche davanti a minori, ai quali si cerca di insegnare il rispetto verso qualsiasi essere vivente. Oggi è un topo, insomma, domani potrebbe essere un cane e in futuro, come spesso denunciato dagli esperti, la violenza potrebbe essere messa in atto contro le persone più fragili.