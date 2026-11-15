Selargius in lutto per l’ultimo saluto a Maurizio Porcu, 19 anni, falciato sulla ss 130 mentre attraversava la strada per raggiungere la casa della fidanzata: domani il funerale del ragazzo a San Salvatore. Intanto le proteste non si fermano, istituzioni e cittadini sollecitano per una viabilità più sicura.

In tanti accompagneranno il ragazzo nel suo ultimo viaggio, tra lacrime e dolore perché la sua morte non deve essere dimenticata: da decenni viene chiesto un intervento per la messa in sicurezza dell’incrocio della morte che, quasi ogni giorno, segna un sinistro. Alta velocità, scarsa visibilità, un’intersezione a raso in uno dei punti più trafficati della statale. Non solo: la strada divide il centro abitato, al di là dell’arteria ci sono case, famiglie che rischiano la vita ogni volta che escono anche solo per andare a comprare il pane. I bus non passano, chi viaggia con in mezzi pubblici deve per forza attraversare a piedi, proprio come ha fatto Maurizio due settimane fa, la sera in cui ha perso la vita.

Il Comitato spontaneo sicurezza ss 130 non arretra e ribatte la necessità di un intervento urgente, provvisorio, prima della realizzazione del progetto definitivo che dovrebbe partire entro pochi mesi. Oltre un anno fa, è stata inviata la proposta temporanea di cantierizzazione agli enti sovraordinati dopo la riunione dei cittadini avvenuta il 16 luglio 2025: “Il comitato ritiene che dopo la approvazione del MASE- VIA, il tempo a disposizione

per il raggiungimento dell’agognata opera sia sopportabile solo con provvedimenti anche provisori, mettendo in essere delle opere provvisorie che riescano a catturare l’attenzione degli automobilisti, opere che avisino che si sta avviando una cantierizzazione”. Niente è stato fatto, al momento, e il sollecito è stato inoltrato anche dal Comune di Decimomannu.

Intanto si piange, ancora, per l’ennesima vittima, per un giovane bravo e dolce che ha perso la vita in un attimo lungo quella strada maledetta.