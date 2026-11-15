Un sabato notte caratterizzato da diversi sinistri che hanno coinvolto i giovani di rientro dal sabato sera dedicato al divertimento: a Ussana un veicolo si è ribaltato, come è accaduto a Narcao dove tre ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

La Sardegna, purtroppo, è in cima alla classifica degli incidenti stradali mortali, troppe le vittime che hanno macchiato l’asfalto di sangue e oggi vengono ricordati i tanti morti e chi è rimasto gravemente ferito. Non solo: questa giornata è dedicata anche al richiamo alla responsabilità e al rispetto delle regole del codice della strada che spesso vengono ignorate e sottovalutate.

Tante le iniziative in programma: la FIAB Cagliari organizza una pedalata commemorativa per ricordare tutte le vittime della strada e rinnovare “il nostro impegno per una mobilità più sicura e sostenibile”.

Il ritrovo è in Piazza Vittime della Strada alle 9,30: ci sarà una cerimonia di collocazione della bici targa e, a seguire, la pedalata commemorativa per le vie della città.

“Sarà un momento di ricordo, riflessione e partecipazione, per non dimenticare chi ha perso la vita sulle nostre strade e per ribadire che la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti.

Ogni vita conta. Ogni strada deve essere sicura”.

A Settimo San Pietro, pochi giorni fa, a casa Dessy sono stati coinvolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo sui temi dell’educazione stradale e della donazione.

L’iniziativa si è svolta grazie all’associazione “Ciao more” fondata da Patrizia Sarritzu e Pino Piras, genitori di Riccardo che ha perso la vita in un incidente stradale e la cui donazione degli organi ha dato una nuova vita ad altre persone.

Patrizia e Pino, assieme ai loro familiari, hanno scelto di non chiudersi nell’immenso dolore che la perdita di un figlio può generare ma di affrontarlo con coraggio e determinazione, con la costituzione dell’associazione che ha lo scopo di promuovere l’educazione stradale.