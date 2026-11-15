Un mese di lotta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ma le cure dei medici non sono servite purtroppo a salvare la vita al giovanissimo Manuel Bertuol, videomaker e fotografo di Jesolo, morto nel tardo pomeriggio di ieri a causa dei traumi riportati a seguito di una caduta durante un raduno di motori.

L’incidente risale allo scorso 11 ottobre, durante un raduno di motori a Padernello di Paese. Stando a quanto riferito dai media locali il 23enne era salito sul tettuccio di una Opel Frontera condotta da un amico di 20 anni per girare alcune riprese video e scattare foto, quando improvvisamente è caduto. L’amico e gli operatori del 118 hanno subito soccorso Manuel, già dal primo momento in condizioni gravissime.nelle scorse ore, purtroppo, l’epilogo che nessuno avrebbe voluto.

Cordoglio da parte dell’ amministrazione comunale e del sindaco di Jesolo Christofer De Zotti: “Nella giornata di ieri è mancato Manuel Bertuol, nostro concittadino che qualche settimana fa è stato coinvolto in un incidente stradale in provincia di Treviso, riportando gravi lesioni.

A mamma Luciana e al fratello Marco, la mia personale vicinanza e quella della Comunità Jesolana”.