In via Progresso due stranieri sono stati sorpresi “affacciati sotto la finestra guardando dentro il salone”: i due sono scappati non appena il proprietario di casa, svegliato dalle urla della moglie, è uscito. “Li ho rintracciati fuori da tabacchino, hanno negato e mi hanno detto di chiamare i carabinieri”.

Una situazione tesa denunciata anche a bordo dei bus che collegano Monastir e Cagliari, dove molte ragazzine hanno segnalato sguardi pesanti da decine di govani uomini. Non solo: anche gli autisti lavorano nella paura. Eviterebbero di chiedere il biglietto a bordo per non alimentare la tensione e dopo la maxi-rissa avvenuta al Cas, che ha coinvolto decine di ospiti, il sindacato Orsa Trasporti ha scritto al Prefetto chiedendo di attivare presidi delle forze dell’ordine a bordo dei mezzi pubblici e nelle fermate più critiche.