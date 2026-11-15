I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti dopo le 22 di ieri, sabato 14 novembre, nel territorio del Comune di Monastir, nelle campagne adiacenti alla Strada Provinciale 7, che collega il Comune di Villasor, per l’incendio di un’autovettura.
A seguito delle segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa, sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento per spegnere le fiamme che avevano coinvolto l’intero veicolo.
Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.
Non si segnala la presenza di persone coinvolte.