Un sabato sera di festa si è trasformato in tragedia all’Estragon di Bologna, dove avrebbe dovuto tenersi il raduno del fan club della cantante Elisa. Poco prima dell’inizio dello show, una ragazza di 35 anni, Monica, si è sentita improvvisamente male. Inutili purtroppo i soccorsi per la ragazza, morta poco dopo in ospedale.

“Estragon Club esprime il proprio profondo dolore per la scomparsa di una ragazza che, durante il raduno del fan club di Elisa, ha accusato un malore all’interno del nostro locale”, si legge nel messaggio social del locale.

“Monica, immediatamente assistita dal personale sanitario presente e successivamente trasportata in ospedale, è purtroppo deceduta.

Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto.

Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene”.

Profondo dolore e sconcerto anche per l’artista friulana, che ha deciso di annullare lo spettacolo.

“I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica”, le parole di Elisa su Instagram. “Mi stringo attorno a tutti i miei funs per quello che abbiamo vissuto oggi”.