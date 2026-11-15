“Ogni giorno affronto il mio pendolarismo verso il lavoro come insegnante, viaggiando da Monserrato a Sinnai su bus e metro. Con me ci sono studenti, lavoratori e cittadini che si spostano sia all’andata che al rientro, provenendo da Monserrato, Pirri, Selargius, Dolianova, Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, e diretti verso Monserrato e Cagliari. Ciò che tutti condividiamo è un viaggio pieno di disservizi e inefficienze del trasporto pubblico che rendono ogni giorno un’odissea” spiega Francesca Congiu.

“Non sono la sola a subire questi disservizi questa situazione le persone nella nostra area metropolitana di Cagliari. Effettuare spostamenti quotidiani per andare a scuola, al lavoro o per visite mediche presso il Policlinico Universitario diventa una sfida, specialmente per gli anziani e chi non possiede un’auto, dovendo affrontare cambi di mezzi e l’acquisto di più biglietti a prezzi esorbitanti.

L’integrità e l’efficienza dei trasporti pubblici non dovrebbero essere un lusso, ma una necessità garantita. La soluzione che proponiamo è l’introduzione di un biglietto unico integrato che unisca bus e metro, insieme ad un aumentato del numero di mezzi disponibili e una maggiore frequenza delle corse, così che tutti possano viaggiare senza doversi preoccupare di cambiare biglietto o di lunghe attese.

Abbiamo bisogno che l’ARST S.p.A. e l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna rispondano alle nostre richieste con urgenza. Leggi e statistiche rilevano che un sistema di trasporti ben organizzato e accessibile non solo facilita la qualità della vita, ma incentiva l’uso del trasporto pubblico riducendo l’inquinamento”.

La petizione https://c.org/XHdG2Pf6mV ha già raccolto decine di firme, l’intento è quello di “sollecitare azioni immediate per migliorare il sistema di trasporto nell’area metropolitana di Cagliari. Insieme, possiamo fare la differenza e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini della nostra comunità”.