Monserrato scende in piazza per dire no al bullismo ricordando Denise: una fiaccolata dedicata alla 17enne scomparsa la scorsa estate per sensibilizzare i giovani sul tema della salute mentale e sul bullismo.

Un momento di ritrovo per “non dimenticare, per costruire un futuro più gentile”: la città questa sera si ritrova in via Don Bosco, sotto il ponte della metro, proprio dove Denise è volata via pochi giorni prima di ferragosto. Con la collaborazione di Don Nicola, la sua famiglia ha organizzato questa marcia silenzione dove a urlare è la volontà di non dover più piangere una vita spezzata per l’assenza di empatia verso chi è più fragile, sensibile e soffre più degli altri.

Il corteo giungerà alla chiesa La Salle dopo aver percorso le vie principali, compresa la strada del Redentore. Tutti insieme, insomma, “per i nostri giovani, per un futuro più sereno”.