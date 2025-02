Una richiesta d’aiuto parte dalla famiglia Etzi al fine di trovare eventuali testimoni del sinistro avvenuto circa 2 settimane fa: “Un signore anziano ha investito mia suocera – si legge in un post Facebook – gli ha offerto soldi e non so cos’altro sia successo”. Ematomi e denti rotti, queste sarebbero le conseguenze, “è una cosa molto grave che nessuno abbia chiamato l’ambulanza, soprattutto chi l’ha investita. Lei ha avuto paura di parlare, pensavo l’avessero picchiata perché è tutta pestata”. La famiglia, contattata privatamente, ha spiegato che oggi si recherà presso una attività commerciale limitrofe al luogo dell’incidente per ottenere maggiori informazioni riguardo la vicenda.