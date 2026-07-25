Nella cornice della Base Logistico-Addestrativa “Lido del Carabiniere”, lungo il litorale del Poetto a Quartu Sant’Elena, si è svolta nella mattinata odierna l’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, promossa in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dall’ONU. L’evento, rinnovato anche quest’anno grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale — insignita per la 17ª volta del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” dalla fondazione FEE Italia ETS — e l’Arma dei Carabinieri, ha visto come assoluti protagonisti i giovani frequentatori dello stabilimento e i bambini dei campi estivi del territorio, coinvolti in un’esperienza educativa volta a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza in ambiente acquatico.

L’attività ha permesso ai più piccoli di conoscere da vicino le specialità e i compiti dei vari reparti impiegati quotidianamente nella tutela dei cittadini. Grande entusiasmo hanno suscitato le dimostrazioni pratiche svolte dal locale Nucleo Subacquei, intervenuto per illustrare le norme fondamentali e i comportamenti prudenti da tenere in acqua e le tecniche di salvamento a mare. Di particolare impatto sono state anche le attività dei militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Cagliari, infatti, a completare il quadro, all’ingresso della struttura, i nostri Carabinieri hanno mostrato ai ragazzi i motocicli con la livrea istituzionale, rispondendo con disponibilità alle molte curiosità e domande.

L’Arma dei Carabinieri, ancora una volta, si è fatta promotrice di un’iniziativa capace di coniugare prevenzione, educazione civica e prossimità, in un contesto di partecipazione attiva che ha reso i più giovani veri protagonisti di una giornata all’insegna della sicurezza e della consapevolezza. Un percorso che proseguirà anche in futuro, con nuove attività volte a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità, con particolare attenzione ai cittadini più giovani.