Grave incidente questo pomeriggio lungo la 125 fra Cala Liberotto e Orosei.

Due vetture, per motivi in fase d’accertamento, si sono scontrate. Quattro i feriti, di cui uno in codice rosso è stato estratto dalla lamiere da baronia soccorso incosciente e risvegliato con bacino e costole rotte. Un secondo ferito, minorenne, ha riportato varie fratture. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Sassari. Enu 17 e India 07 hanno trasportato in codice rosso altro due feriti presso l’ospedale di Nuoro.