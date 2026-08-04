Sono iniziate anche sul lato di via Tiziano le demolizioni del mercato civico di San Benedetto, nuovo passaggio del cantiere destinato a ridisegnare uno dei luoghi simbolo di Cagliari.

Le operazioni, che dureranno circa un mese, interessano le porzioni centrali della struttura lungo i due lati principali. Le ruspe, entrate in azione nei giorni scorsi, stanno affrontando la fase più delicata dell’intervento di riqualificazione.

Conclusa la demolizione, prenderanno il via gli scavi per la realizzazione del nuovo piano interrato destinato alla logistica. Successivamente sarà ricostruito il mercato che, come assicura l’amministrazione comunale, manterrà la sua funzione originaria nel rispetto del valore storico e identitario che rappresenta per la città.

Nel frattempo l’attività degli operatori prosegue regolarmente nel mercato provvisorio di piazza Nazzari.

Le demolizioni sono partite dal lato di via Cocco Ortu e ora interessano anche via Tiziano. Dopo oltre un anno di lavori preliminari e preparatori, il vecchio mercato sta progressivamente lasciando spazio alla nuova struttura che nascerà nei prossimi mesi.