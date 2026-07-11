Notte difficile sulle strade del Cagliaritano, dove due distinti incidenti che hanno coinvolto automobili e mezzi a due ruote hanno provocato il ferimento grave di altrettanti motociclisti. Entrambi, un uomo e una donna di circa 50 anni, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Brotzu in codice rosso. Il primo schianto si è verificato intorno alle 3 lungo il Lungomare Saline, al Poetto. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di circa 50 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto è intervenuta la squadra Mike 50 del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha disposto il trasferimento immediato del ferito al Brotzu.

Poche ore prima, intorno all’una, un altro incidente con dinamica analoga si era verificato a Villasimius, in via del Mare. Anche in questo caso la collisione tra un’auto e un mezzo a due ruote ha avuto conseguenze pesanti per la persona alla guida della moto: una donna di circa 50 anni. I sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza medicalizzata, l’hanno stabilizzata sul posto prima di accompagnarla in ospedale in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti e chiarire le rispettive responsabilità.