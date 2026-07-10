Cagliari, tentato furto all’interno del bus: “Un ragazzo sulla trentina ha cercato di rubare il portafoglio alla mia ragazza, aprendole la borsa sulla linea 5ZE, fronte Gelateria”. È accaduto questo pomeriggio, “lui ha i capelli neri raccolti in una coda, berretto nero, maglietta scura e gilet, alto 1.75 m circa”.

La segnalazione è stata pubblicata sui social “anche per avvisare e scongiurare la possibilità che riesca a derubare altre persone”. L’uomo, apparentemente di nazionalità non italiana, ha tentato di sottrarre il borsello alla ragazza, per fortuna senza riuscirci: un gesto che ha destabilizzato la giovane che viaggiava regolarmente a bordo del bus.

Si cercano testimoni del fatto per individuare eventualmente il responsabile e la premura del fidanzato della ragazza è quella di avvisare più utenti possibili per evitare che vengano derubati.