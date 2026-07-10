CAGLIARI – Nasce “Cagliari No Ciclabili”, un nuovo movimento civico che si propone di riunire cittadini, residenti, commercianti e lavoratori che chiedono un confronto più ampio sulle scelte riguardanti la mobilità urbana nel capoluogo.

I promotori precisano fin da subito che il movimento non è contrario all’uso della bicicletta né alla mobilità sostenibile, ma contesta quello che definiscono un metodo decisionale che, a loro avviso, avrebbe portato alla realizzazione di alcune piste ciclabili senza un adeguato coinvolgimento della cittadinanza e delle categorie interessate.

Nel manifesto di presentazione, “Cagliari No Ciclabili” sostiene che la pianificazione della mobilità dovrebbe basarsi su dati, studi, valutazioni tecniche e processi partecipativi, piuttosto che su scelte ritenute ideologiche.

Tra gli obiettivi indicati dal movimento figurano la realizzazione di strade più sicure e scorrevoli, il potenziamento del trasporto pubblico, la disponibilità di parcheggi adeguati, la tutela delle attività commerciali e una maggiore condivisione delle decisioni con cittadini e operatori economici.

Secondo i promotori, in alcuni casi la realizzazione delle piste ciclabili avrebbe comportato la perdita di numerosi posti auto, un aumento della congestione del traffico e ripercussioni sulle attività commerciali. Da qui la richiesta di aprire un confronto pubblico sulle future scelte urbanistiche e viabilistiche della città. L’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere proposte, ascoltare esperienze e contribuire alla costruzione di un modello di mobilità che tenga conto delle esigenze di tutte le componenti della città.

Tra i primi sostenitori dell’iniziativa figurano Roberto Sorcinelli, Antonello Picci, Ettore Businco, Simona Dau, Gianluca Mosca, Antonangelo Liori e la pagina “Il Politicamente Scorretto”.

Il movimento invita chi condivide questi principi ad aderire, rilanciando quello che definisce un appello al dialogo e alla partecipazione civica sulle scelte che riguardano il futuro della mobilità a Cagliari.