Guspini, cittadini fanno rete per fermare il fuoco: c’è chi ha messo a disposizione la sua azienda per attingere acqua, chi è giunto con i trattori e tanti volontari sono arrivati dai paesi limitrofi. Il sindaco Marco Pala: “Semplicemente grazie, e ancora grazie, a quegli uomini e donne che fin dal mattino hanno dedicato il loro lavoro e il loro tempo alla difesa del nostro territorio”. Un rogo devastante quello di ieri che per ore ha incendiato decine di ettari del territorio del Medio Campidano. Operazioni complicate dovute all’intensità delle fiamme alimentate dal forte vento che hanno richiesto l’intervento di numerosi mezzi aerei.

“A nome mio e in qualità di sindaco a nome di tutta la comunità sento di dover ringraziare le donbe gli uomini della nostra Polizia Locale, i Carabinieri, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, gli uomini e le donne dell’agenzia Forestas, al Coordinamento Regionale di Protezione Civile, ultimi ma mai ultimi i volontari di Protezione Civile Gentilis – Guspini, la Volontari Soccorso Guspini e le altre squadre arrivate da Arbus Gonnos e gli altri paesi vicini.

Infine grazie a chi ha messo a disposizione la propria azienda per poter attingere acqua e a chi facendo rete ha chiamato trattori e mezzi per dare una mano”.

Grazie alla sinergia di forze, alla fine, l’incendio è stato domato. “La campagna è patria della solidarietà e ancora una volta mostra la sua forza.

Anche oggi la bellezza del nostro territorio è stata ferita da chi fa della propria miseria un danno per tutti. Ma anche oggi, tanti uomini e donne con il loro impegno hanno dimostrato che possiamo e siamo molto meglio di così.

Non una bella giornata per il nostro territorio” conclude Pala.

Durante le operazioni di spegnimento un Canadair e il Super Puma sono entrati in contatto, coatringendo il mezzo a un atterraggio di emergenza. Nessun ferito, per fortuna, ma solo tanto spavento.

Per il Canadair, un’ala danneggiata: “𝐀𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚𝐢𝐫 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐞𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐦𝐨𝐦𝐚𝐧𝐧𝐮 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐚𝐭𝐨 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚” spiega Flight Sardinia Magazine.