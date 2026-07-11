Progetto eolico tra Villanovaforru, Sardara e Sanluri per alimentare la Saras: “Non è più valido. Tali impianti non sono più destinati, né funzionali, alla fornitura di energia rinnovabile per il progetto di elettrolizzatore presso la raffineria di Saras a Sarroch”. A rendere nota la precisazione è la società in merito all’installazione di 12 grandi pale eoliche sul territorio di Villanovaforru, Sardara e Sanluri. Le pale eoliche di Enel dovranno produrre energia elettrica https://www.castedduonline.it/12-maxi-ventilatori-tra-villanovaforru-sardara-e-sanluri-per-alimentare-la-saras-il-sindaco-onnis-organizza-due-petizioni-contro-il-progetto/?fbclid=IwdGRjcAS-v1tjbGNrBL6_VWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHh0E8bk0coISdIQ8rZgYtJyOjeUIRDBX8DHk-zRXafz4-Sl6_p-0NM2M5PEf_aem_g_gamygzr4LpYx5PUg7Vjw

La Saras: “Tale informazione non è più attuale, infatti, Sardhy Green Hydrogen S.r.l., titolare del citato progetto di idrogeno verde, ha formalmente comunicato la rinuncia all’iniziativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 dicembre 2024.

A seguito di tale decisione, la società ha trasmesso specifiche comunicazioni via PEC al MASE, al MIC e alla Regione Sardegna in data 31 gennaio 2025 e 3 febbraio 2025, nelle quali è stata formalizzata la completa dissociazione tra i progetti eolici sopra citati e il progetto idrogeno verde, chiarendo che tali impianti non sono più destinati, né funzionali, alla fornitura di energia rinnovabile per il progetto di elettrolizzatore presso la raffineria di Saras a Sarroch”.