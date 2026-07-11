Porto Pino, ennesimo sbarco di migranti: tra loro anche una donna coperta da capo a piedi. Sono stati avvistati in mare da alcuni sportivi che hanno raggiunto la guardia di finanza per segnalare il barchino con le persone a bordo.

Non si ferma l’ondata di chi lascia il proprio Paese per raggiungere l’Italia, le belle giornate e il mare calmo agevolano le partenze e i viaggi che, generalmente, si concludono nelle coste del Sud Sardegna.

A raccontare quanto accaduto ieri è il club sportivo Wild Sardinia: “Un nuovo sbarco di migranti provenienti dall’Algeria. Tra loro anche una coppia. La Guardia di Finanza, già presente in zona, è intervenuta rapidamente recuperando tutti in sicurezza.

Rispetto all’ultimo sbarco, questa volta abbiamo trovato persone meno giovani e visibilmente più provate dal viaggio. Il fenomeno continua senza sosta e dà l’impressione di essere difficile da fermare”.