Non era solo percezione quella del 15 giugno, i cittadini avevano ragione a lamentare il forte disagio causato da un odore nauseabondo che aveva avvolto il territorio. È l’amministrazione comunale che aggiorna la popolazione in merito “a due recenti note trasmesse da ISPRA riguardanti gli episodi del 2 aprile e del 15 giugno 2026, che hanno coinvolto gli impianti industriali Sarlux.

La prima nota riguarda il rispetto delle tempistiche di comunicazione previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale e dal relativo Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare, ISPRA ha rilevato in totale 3 ritardi nelle comunicazioni che Sarlux è tenuta a inviare all’Autorità Competente, all’Ente di Controllo, alla Regione Sardegna, ad ARPAS, al Comune di Sarroch e alla Città Metropolitana, in occasione dell’innesco di incendio verificatosi la mattina del 2 aprile 2026 presso l’impianto CCR e dell’evento odorigeno del 15 giugno 2026 presso il parco serbatoi.

Per questo motivo, ISPRA ha contestato la violazione amministrativa per inosservanza delle prescrizioni AIA”.

La seconda nota riguarda invece l’evento odorigeno, quello avvertito maggiormente dai cittadini, “verificatosi nella serata del 15 giugno 2026 presso il parco serbatoi dello stabilimento, segnalato in primo luogo dall’Amministrazione Comunale di Sarroch. Pur non essendo stati rilevati, sulla base delle valutazioni ARPAS, superamenti dei limiti normativi, nella giornata del 15 giugno sono stati registrati alcuni picchi di benzene rilevanti rispetto ai valori storici. L’anomalia è risultata inoltre associata alla presenza di valori elevati di idrogeno solforato e di composti organici volatili, responsabili del forte disagio odorigeno avvertito dalla popolazione.

Dalla nota emerge che l’evento ha comunque prodotto effetti sull’ambiente, con un’alterazione della qualità dell’aria. ISPRA evidenzia inoltre criticità nella gestione preventiva dell’evento, con particolare riferimento al sistema di drenaggio del serbatoio ST164 e alla mancanza di adeguati sistemi di monitoraggio in tempo reale per rilevare eventuali sversamenti di idrocarburi nei punti di raccolta dei drenaggi”.

Il Comune spiega inoltre che “alla luce di questi elementi, ISPRA ha accertato la possibile violazione della prescrizione che impone al gestore di operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. Per questo ha diffidato Sarlux affinché, entro sei mesi, provveda a installare sistemi di rilevazione in tempo reale di eventuali perdite di idrocarburi nei sistemi di drenaggio dei serbatoi e ad adottare piani annuali di manutenzione preventiva sugli stessi sistemi, con rendicontazione agli enti di controllo.

Le note, datate 7 e 13 luglio, sono state oggetto di confronto nella Commissione Ambiente che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 15 luglio, alla presenza dei gruppi consiliari, di Sarlux, del Direttore di ARPAS, Ing. Romano Ruggeri, e del Prof. Atzei del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari. L’Amministrazione, nonostante abbia attivato tutti i canali e le interlocuzioni con gli enti preposti fin da subito ha ritenuto opportuno attendere questo passaggio istituzionale prima di fornire un aggiornamento pubblico alla cittadinanza. Quanto emerso nel corso della Commissione sarà approfondito in un secondo comunicato.

Gli sviluppi seguiti all’evento del 15 giugno confermano l’importanza delle tempestive comunicazioni e segnalazioni effettuate dall’Amministrazione Comunale agli enti competenti.

Il Sindaco Angelo Dessì e l’Assessore alle Politiche Ambientali Luca Tolu si sono immediatamente attivati per comprendere l’origine del fenomeno, avviando interlocuzioni con Sarlux, ARPAS e Vigili del Fuoco e richiedendo gli approfondimenti necessari.

Alla segnalazione del Comune è seguito, il 16 giugno, un sopralluogo di ARPAS presso il parco serbatoi dello stabilimento.

Nello stesso giorno l’Assessore Luca Tolu ha trasmesso agli enti competenti i dati rilevati dalla centralina comunale, chiedendo di valutare l’adozione delle iniziative di competenza. Il giorno successivo, 17 giugno, ARPAS ha trasmesso alla Regione Sardegna il verbale relativo al sopralluogo.

Sempre il 17 giugno, il Sindaco ha inoltre trasmesso una comunicazione al MASE, a ISPRA e ad ARPAS e ha incontrato l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura, rappresentando le preoccupazioni anche alla luce dei dati rilevati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, che avevano registrato concentrazioni particolarmente elevate di benzene e di altri inquinanti.

Anche per questi motivi, il Comune di Sarroch ha chiesto la convocazione di un incontro istituzionale tra Ministero, ISPRA, Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e ARPAS, con l’obiettivo di condividere gli elementi conoscitivi disponibili e rappresentare le preoccupazioni della comunità locale.

A seguito di questa interlocuzione avviata dall’Amministrazione Comunale, il MASE ha invitato la Regione Sardegna a evidenziare e motivare l’eventuale necessità di procedere al riesame dell’AIA, con particolare riferimento alle prescrizioni funzionali al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, valutando l’avvio di un procedimento dedicato o l’integrazione dei procedimenti di riesame già in corso”.

L’amministrazione comunale prosegue spiegando che, per la tutela dei cittadini, “ritiene fondamentale mantenere un approccio responsabile e istituzionale nella gestione di episodi di questa natura. Anomalie, eventi odorigeni o criticità connesse agli impianti industriali devono essere trattati con la massima attenzione.

Il metodo adottato da questa Amministrazione prevede di informare la cittadinanza quando emergono fatti meritevoli di comunicazione pubblica e quando gli approfondimenti in corso consentono di fornire un quadro chiaro e corretto.

Parallelamente, l’Amministrazione continua ad agire nelle sedi competenti, attraverso interlocuzioni formali con Ministero, Regione, ARPAS, ISPRA, Prefettura e tutti gli enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.