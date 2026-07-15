Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in una palazzina di via Machiavelli, a Cagliari, dove alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un ascensore a causa di un malfunzionamento.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari, che ha avviato le operazioni di soccorso per liberare gli occupanti della cabina.

L’intervento si è concluso rapidamente: i pompieri sono riusciti ad aprire l’ascensore e a mettere in salvo tutte le persone rimaste intrappolate, senza particolari conseguenze per gli occupanti, che sono stati fatti uscire in sicurezza.

La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo e non si sono registrati feriti. Dopo aver concluso le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno verificato l’impianto prima di lasciare l’area.