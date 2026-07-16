Le strisce bianche “lungo tutta la via” sono solo un ricordo: a tratti solo accennate, in altri quasi del tutto sparite.

“Sono in uno stato di alterata visibilità” spiega Alessio. “Già è pericoloso attraversare le strisce quando sono visibili, figuriamoci adesso che non si vedono nemmeno. E in più non vi è nessuna segnaletica verticale di avviso”. A destare maggiore preoccupazione è “quello posizionato subito dopo la curva cieca che immette da via della Musica in via Nenni (n.5), rende l’eventuale pedone percepibile dall’automibilista solo all’ultimo momento. Se poi l’ingresso in curva avviene a velocità non moderata non c’è il tempo materiale per arrestare il veicolo in tempo”.