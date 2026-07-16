Area rientrante nella Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, zona a elevato rischio di frana secondo il piano stralcio di assetto idrogeologico, divieto di accesso alla falesia per rischio di crolli.

La Sella del Diavolo è uno splendido luogo di natura, storia e cultura di straordinario valore, ma “dev’essere fruito rispettandone le caratteristiche e con il buon senso necessario per non porre in pericolo le persone.

Sulle falesie inibite per elevato rischio di frana non si può fare arrampicata sportiva, per giunta a pagamento”.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – da sempre impegnata per la salvaguardia e la corretta fruizione del luogo – ha, quindi, effettuato (16 luglio 2026) una documentata segnalazione relativa alla pubblicizzazione sul web di attività di svolgimento di arrampicata sportiva a pagamento sulle falesie della Sella del Diavolo, coinvolgendo il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la Guardia costiera e informando, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e il Comune di Cagliari.

“Si auspicano rapidi interventi per la tutela della Sella del Diavolo e l’incolumità pubblica”.