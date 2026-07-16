La Sardegna è la seconda regione italiana per stipendi offerti nella ristorazione, con una retribuzione equivalente annua di 31.100 euro. Nel 2026 una posizione su due propone almeno 1.850 euro netti al mese, in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’Osservatorio Restworld sulle retribuzioni nel settore.

L’analisi sulle offerte di lavoro pubblicate da aprile 2024 all’ultimo trimestre evidenzia come la retribuzione media mensile sia passata da 1.800 a 2.000 euro netti in un anno. A incidere sul mercato è soprattutto la forte stagionalità legata al turismo: l’85% degli annunci include l’alloggio e l’80% i pasti.

Tra i profili più pagati spicca il cuoco capo partita, con una mediana di 2.217 euro netti al mese, seguito dallo chef de rang con 1.950 euro. Camerieri e aiuto cuochi si attestano invece intorno ai 1.600 euro. Le figure specializzate di cucina restano anche quelle più difficili da reperire.

Il 78% delle offerte in Sardegna è stagionale, contro il 31% della media nazionale, mentre il 28% degli annunci richiede la conoscenza dell’inglese, il dato più alto in Italia. Il 90% delle posizioni prevede una settimana lavorativa di sei giorni.

“Le imprese competono non soltanto sulla retribuzione, ma anche sulla possibilità di garantire l’alloggio e rendere sostenibile la mobilità dei professionisti”, ha dichiarato Luca Lotterio, ceo e co-founder di Restworld.