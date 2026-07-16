L’analisi sulle offerte di lavoro pubblicate da aprile 2024 all’ultimo trimestre evidenzia come la retribuzione media mensile sia passata da 1.800 a 2.000 euro netti in un anno. A incidere sul mercato è soprattutto la forte stagionalità legata al turismo: l’85% degli annunci include l’alloggio e l’80% i pasti.
Tra i profili più pagati spicca il cuoco capo partita, con una mediana di 2.217 euro netti al mese, seguito dallo chef de rang con 1.950 euro. Camerieri e aiuto cuochi si attestano invece intorno ai 1.600 euro. Le figure specializzate di cucina restano anche quelle più difficili da reperire.
Il 78% delle offerte in Sardegna è stagionale, contro il 31% della media nazionale, mentre il 28% degli annunci richiede la conoscenza dell’inglese, il dato più alto in Italia. Il 90% delle posizioni prevede una settimana lavorativa di sei giorni.
“Le imprese competono non soltanto sulla retribuzione, ma anche sulla possibilità di garantire l’alloggio e rendere sostenibile la mobilità dei professionisti”, ha dichiarato Luca Lotterio, ceo e co-founder di Restworld.