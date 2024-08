Sarroch, l’auto si ribalta sulla Sulcitana: un ragazzo di 20 anni all’ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla statale 195 all’altezza della raffineria Saras di Sarroch. Un giovane 20enne solo in auto si è ribaltato ed è stato proiettato sull’asfalto. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza medicalizzata del118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato poi trasportato con l’elisoccorso codice rosso al Brotzu. Intervenuti sulla Sulcitana anche i carabinieri, per l’ennesimo grave incidente su u na strada senza pace, che ancora attende l’apertura della quattro corsie nel lato di Capoterra. Nessun altro veicolo è stato fortunatamente coinvolto. Secondo le prime testimonianze, sembra che sia stata fatale l’esplosione di una gomma per fare perdere il controllo del mezzo al giovanissimo.