Capoterra, auto pirata travolge l’ex sindaco Giuseppe Frau, 97 anni: è deceduto dopo 4 giorni di agonia, il giorno di Pasquetta era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale.

È accaduto lungo la sp 91, un’auto, a velocità sostenuta, ha centrato la vettura sulla quale viaggiava Frau assieme ai figli.

Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Frau fu sindaco alla fine degli anni’50, noto e stimato in paese la sua scomparsa ha destato molto dolore.

Ora è caccia al pirata della strada che dovrà rispondere di omicidio stradale.