È appena stato convalidato l’arresto per resistenza operato la scorsa serata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari nel territorio comunale di Capoterra, a seguito della richiesta di soccorso pervenuta da una donna. La richiedente ha infatti chiamato il 112, segnalando di essere stata aggredita fisicamente dal proprio figlio mentre i due si trovavano all’interno di un’autovettura.

Giunti sul posto per prestare assistenza e riportare la calma, i militari si sono trovati di fronte a un giovane di 22 anni, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, il quale ha manifestato un’immediata e violenta ostilità anche nei confronti degli operanti. Durante le fasi di identificazione, infatti, il ragazzo si è scagliato contro i Carabinieri con spinte e calci, venendo bloccato e posto in sicurezza solo dopo una fase di forte tensione.

In considerazione della resistenza opposta, nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’arresto e, contestualmente, in relazione al comportamento tenuto nei confronti della madre, che parrebbe essere solo l’ultimo di tanti atteggiamenti aggressivi, è stato applicato un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare.