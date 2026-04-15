Una donna di 66 anni, di origine romena, è stata trovata priva di vita nella notte nel piazzale retrostante un’abitazione a Selargius, dopo essere precipitata dal terzo piano dell’edificio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Cagliari.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario dell’immobile, un pensionato di 87 anni, che ospitava la donna a titolo gratuito e che ha rinvenuto il corpo senza vita all’esterno della casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell’Arma, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la donna sarebbe caduta dal terzo piano per cause non ancora chiarite. I rilievi sono stati eseguiti anche dal nucleo investigativo del Reparto operativo, impegnato a cristallizzare ogni elemento utile alle indagini.

L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove sarà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni.

Le indagini sono in corso e, allo stato, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.