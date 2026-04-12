Il Poggio Sport Village si prepara a vivere una nuova ed entusiasmante avventura nel Campionato Nazionale di Serie B2, confermando per il terzo anno consecutivo la propria presenza in una delle competizioni più rilevanti del panorama tennistico italiano. Questo traguardo consolida un percorso di crescita sportiva e organizzativa che vede il circolo di Poggio dei Pini protagonista su un palcoscenico di eccellenza.

La stagione prenderà ufficialmente il via domenica 19 aprile e vedrà il Poggio Sport Village trasformarsi in un punto di riferimento per il tennis nazionale in tre appuntamenti casalinghi: all’esordio del 19 aprile seguiranno le sfide del 24 e del 31 maggio. Sarà un’opportunità straordinaria per il pubblico di assistere gratuitamente a match di alto livello tecnico, con la presenza di atleti di caratura nazionale che daranno vita a sfide agonistiche di grande intensità.

“Per noi essere presenti per il terzo anno consecutivo in Serie B è un risultato importante, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni. Vogliamo continuare a crescere e allo stesso tempo offrire al territorio la possibilità di vivere eventi sportivi di qualità”, spiega la dirigenza del Poggio Sport Village. “Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere la squadra: sarà un’occasione per vivere da vicino il grande tennis e condividere insieme momenti di sport e comunità”.

Oltre all’aspetto puramente agonistico, la partecipazione alla Serie B2 rappresenta un momento di grande valore per il territorio. Ogni incontro sarà infatti un’occasione di aggregazione capace di coinvolgere i soci, gli allievi della scuola, le famiglie e tutti i cittadini, contribuendo alla diffusione della cultura sportiva e alla promozione del tennis sotto i colori blu e arancio del circolo.