I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in una zona periferica del territorio di Capoterra, per l’incendio di un motocompressore situato su un autocarro in sosta.

La Sala operativa del Comando,dalla prima segnalazione pervenuta, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con il supporto di un’autobotte della Centrale operativa del Comando di Cagliari.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno delimitato l’area, circoscritto, spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza della zona.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’autocarro,che non ha subito gravi danni. Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.