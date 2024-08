Cagliari, turista “impazzito” si sdraia in strada davanti al pullman e urla all’autista: “Fammi salire” (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cappellino sulla testa, zaino da spiaggia carico di cibi e bevande, tenuta classica da mare, un turista si è sdraiato davanti al bus Ctm diretto dal centro di Cagliari al Poetto, in via della Pineta. Il filmato, finito nelle chat degli autisti, è stato realizzato da un passante che, attonito, ha assistito alla scena. “Fammi salire”, questa la richiesta, urlata, da parte del vacanziero all’autista del pullman. “Ma fatelo lavorare”, ha urlato qualche altro passante. Il motivo di tale gesto? L’uomo non ha fatto il classico cenno con la mano al guidatore alla fermata. Quindi, solo le portine centrali si sono aperte e richiuse in pochi secondi, il tempo di far scendere i passeggeri che avevano prenotato la fermata. Spazio per il turista riottoso, alle fine? Zero: l’uomo si è alzato e ha lasciato libera la corsia, permettendo al pullman di arrivare, con qualche minuto di ritardo, in spiaggia.