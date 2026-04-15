Si indaga per omicidio sul ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 66 anni, Florina Florea di origine romena, scoperto ieri sera intorno alle 20 nel quartiere Is Corrias, a Selargius. La donna è stata rinvenuta nel piazzale retrostante un’abitazione, dove sarebbe precipitata dal terzo piano in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Quartu, affiancati dagli specialisti del Ris, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le attività investigative sono proseguite per tutta la notte sotto il coordinamento della Procura.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario dell’immobile, un pensionato di 87 anni, con il quale la donna viveva, verosimilmente in qualità di badante. L’uomo è stato accompagnato in caserma per essere sentito dagli inquirenti e avrebbe già nominato un legale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, la vittima sarebbe caduta dal terzo piano dello stabile, ma allo stato non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove l’autopsia potrebbe essere eseguita già nelle prossime ore dal professor Roberto Demontis e dalla sua équipe.

Le indagini sono in corso e potrebbero registrare sviluppi a breve.