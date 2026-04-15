Perdite d’acqua, transenne per rischio crolli e marciapiedi impraticabili: è la situazione denunciata da una residente di via Flavio Gioia, madre di una studentessa, che segnala condizioni di degrado persistenti da oltre un anno in una delle strade frequentate quotidianamente da famiglie e studenti.

Secondo quanto riferito, le copiose infiltrazioni presenti lungo il marciapiede avrebbero trasformato l’area in una zona costantemente bagnata e maleodorante, rendendo di fatto impossibile il passaggio pedonale. A complicare ulteriormente la situazione, la presenza di transenne installate per mettere in sicurezza tratti interessati da cedimenti e caduta di calcinacci dai palazzi circostanti.

“Per accompagnare i nostri figli a scuola siamo costretti a camminare in mezzo alla carreggiata o sulla pista ciclabile, con evidenti rischi per la sicurezza”, racconta la donna, evidenziando i disagi quotidiani vissuti dai residenti e da chi frequenta la zona.

La segnalazione richiama l’attenzione sul tema della manutenzione urbana e della sicurezza degli spazi pubblici, sollecitando un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti. “È difficile comprendere come una città come Cagliari possa essere lasciata in queste condizioni”, aggiunge.

La situazione, secondo i residenti, richiederebbe interventi urgenti sia per il ripristino del marciapiede sia per la messa in sicurezza degli edifici, al fine di garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni e il decoro dell’area.