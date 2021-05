Sardegna, ultima settimana in arancione con i contagi in netto calo: attesa per le riaperture

Altri sette giorni in arancione nonostante i contagi molto bassi e i Covid Hospital che continuano a svuotarsi. La Sardegna paga il mancato passaggio di colore dopo giorni di battaglia e si prepara alla seconda settimana consecutiva con bar e ristoranti chiusi (ok solo a asporto o consegne a domicilio), palestre e piscine sbarrate, divieto di spostamento tra Comuni e, così come nel resto d’Italia, coprifuoco dalle 22 alle cinque. Ma le riaperture sono comunque quasi dietro l’angolo: il Governo sta studiando un piano per la ripartenza e quella iniziata oggi è la settimana decisiva. Dal 17 maggio, se non ci saranno sorprese, il coprifuoco sarà spostato a mezzanotte. Si potrà quindi stare in giro sino a tardi e, in zona gialla, si potrà cenare all’aperto.

E ancora: c’è un ragionamento aperto sull’indice Rt. Potrebbe essere modificato, in modo da non continuare a sfavorire regioni (tra le quali, attualmente, rientra la Sardegna) che presentano una situazione legata al numero di contagi decisamente favorevole.