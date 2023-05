Sant’Efisio, a Cagliari inizia la festa: prime traccas e boom di fedeli e turisti

Sant’Efisio 367, si parte. Cagliari e tutta la Sardegna si prepara a festeggiare il msritee guerriero. Le prime traccas sono già in movimento dal piazzale dei Salesiani, l’Alter Nos Roberto Mura riceverà l’investitura ufficiale dal sindaco Paolo Truzzu. Poi la sfilata: previsti oltre 270 fedeli con tanto di costume, centosettanta devoti a cavallo, 55 miliziani e una settantina di Comuni rappresentati. Ed è boom di presenze in un centro di Cagliari super blindato con decine di poliziotti, carabinieri e finanzieri. Varchi in stile Capodanno, per intenderci.

Fedeli, tanti fedeli ma anche turisti, che hanno deciso di raggiungere la Sardegna e non perdersi l’inizio della lunga festa di Efisio.