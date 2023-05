Sant’Antioco, addio ai vecchi relitti che da 15 anni deturpano parte del porticciolo

“Dopo una lunga attesa, sono finalmente iniziate le operazioni di demolizione e successivo smaltimento dei relitti che da circa quindici anni deturpavano una parte del porticciolo.

Ci auguriamo – spiega il sindaco Ignazio Locci – che le operazioni si protraggano per il tempo strettamente necessario e quanto prima venga restituita, bonificata, quella porzione di porticciolo per troppo tempo ingiustamente luogo di ricovero. Confidiamo nell’esecuzione dei lavori e attendiamo di rivedere presto “libero” dai relitti il nostro porticciolo turistico e di poter beneficiare di un panorama intonso, non più “ostruito” da rottami”. Un’importante conquista per il centro turistico che, da poco, con Maladroxia e Coa Cuaddus anche per il 2023 potrà issare la Bandiera Blu, che significa salubrità delle acque, servizi e accessibilità. “Un riconoscimento internazionale che ci dà prestigio. Siamo sempre convinti, infatti, dell’importanza di poter raggiungere certi obiettivi: un traguardo che da una parte ci inorgoglisce e dall’altra ci spinge a fare sempre di più e meglio. Per ottenere la Bandiera occorre rispettare molteplici parametri e il nostro Comune, con Maladroxia e Coa Cuaddus, ha evidentemente tutte le carte in regola per essere annoverato tra le eccellenze balneari italiane”.