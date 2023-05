Ricettazione, spaccio e detenzione di armi clandestine: tre arresti in Sardegna.

La Polizia di Oristano, in cinque differenti operazioni, ha tratto in arresto in flagranza di reato tre uomini, responsabili a vario titolo dei reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine; ha sottoposto alla misura cautelare in carcere un quarto uomo resosi responsabile del reato di atti persecutori ai danni della ex compagna ed un quinto soggetto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché negli ultimi giorni aveva violato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Oristano.

Gli investigatori della seconda sezione della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni, residente in provincia di Oristano, responsabile di detenzione illegale di circa mezzo chilo di marijuana. Durante le fasi dell’attività di indagine era emerso inoltre che lo stesso, da diverso tempo, maltrattava moglie e figli; per tale motivo, su richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P. del Tribunale di Oristano ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie.

Gli investigatori della quarta sezione della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane residente ad Ollastra Simaxis, in quanto trovato in possesso di oltre tre chili e mezzo di marijuana e di tutto il necessario per il suo confezionamento in dosi. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza all’interno della sua abitazione negli orari serali e notturni.

Lo stesso personale, a distanza di qualche giorno, ha inoltre sottoposto a perquisizione un giovane ventenne residente a Siamanna e, dopo aver esteso l’atto alla sua abitazione, nella camera da letto, occultate all’interno di due scarponi, ha rinvenuto due pistole perfettamente funzionanti, una delle quali con matricola abrasa, e cinquanta proiettili, il tutto illegalmente detenuto. L’uomo, che non ha voluto dare spiegazioni in merito alla provenienza delle armi, è stato tratto in arresto e, su ordine della Procura della Repubblica, condotto presso la locale casa di reclusione di Massama, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Un quarto uomo è stato sottoposto, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Oristano, alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto resosi responsabile del reato di atti persecutori e lesioni personali ai danni della sua ex compagna, dalla quale, tempo fa, aveva anche avuto un figlio. La donna veniva pedinata e in più occasioni anche aggredita fisicamente oltre che ripetutamente minacciata ed insultata. In alcune occasioni la donna aveva anche dovuto ricorrere alle cure di medici del locale Pronto Soccorso.

Infine un quinto uomo, pluripregiudicato per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto, violando la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Oristano, era stato notato e fermato da personale in servizio presso la prima sezione della Squadra Mobile, che lo ha segnalato all’A.G. la quale ha inasprito la misura cautelare nei suoi confronti.